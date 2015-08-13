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Yaşam

Fotoğrafını çektiği evsiz, yıllardır görmediği babası çıktı!

Yıllardır birbirini görmeyen baba kız ilginç bir tesadüf sonucu kavuştu

13 Ağustos 2015 12:46

Annesi ve babasının ayrılmasının ardından akrabalarının yanına taşınan ve ilerleyen yıllarda babasından haber alamayan Diana Kim, yıllar bir tesadüf sonucu babasını buldu. O'ahu‘da stüdyosu olan bir fotoğrafçı ve hukuk öğrencisi olan Diana Kim’in 2012’de Honolulu sokaklarında çektiği evsizlerden biri yıllardır görmediği babası çıktı. Çocukluk yıllarından aklında kalan hatıraların yardımıyla senelerdir görmediği babasını tanıyan Diana'yı babası tanıyamadı.

Şizofreni hastalığının pençesinde olan babasından vazgeçmeyen Diana, yıllarca talihsiz adama, ilaç, yiyecek ve giysi götürdü.

Kızına "Herkesi kurtarmaya çalışma. Sadece kendin ve ailen için endişelen" öğüdünde bulunan ve kızının tüm çabalarına rağmen herhangi bir gelişme göstermeyen adam, genç kadının ısrarının neticesinde hayatını kontrol altına almayı ve şizofrenin etkilerinin minimuma indirilmesi için tedavi olmayı kabul etti.

Hayatını yeniden yoluna koyan ve iş bulan adamın şimdilerde tek bir hedefi var; yeterli parayı biriktirip, Güney Kore'de kızını ve onun ailesini ziyaret etmek.

Diana, “Çocukken annem ile her onu ziyaret ettiğimizde bana yüzük şeker vermesi aklımda kalmış. Şekerlere çok büyük bir arzum vardı ve babam, annemin arkasından gizlice bana jelibon ve yüzük şekerlerden verirdi” diyor.

 

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