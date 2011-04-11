Fotoğrafını çek kalorini öğren

T24 - iPhone cep telefonlarındaki yeni bir uygulamayla, yenilen yemeğin kalorisi anında öğrenilebilecek.



MealSnap adı verilen yeni uygulamada, kişinin önüne gelen yemeğin fotoğrafı telefonla çekiliyor ve anında ekranda yemeğin ne kadar kalori içerdiği bildiriliyor.



Bir fitnes sosyal ağı tarafından geliştirilen uygulama, 500 bin gıdayla ilgili veri tabanı sayesinde fotoğrafı çekilen yemekte ne kadar kalori, protein, yağ, vitamin var bildiriyor ve bu sayede kişi ne yiyeceğine daha kolay karar veriyor.



MealSnap ayrıca bir "yemek günlüğü" şeklinde de hizmet verebiliyor. Kullanıcılar bu sayede geçmiş günlerde neler yediklerini hatırlayabiliyorlar.





