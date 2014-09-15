Fotoğrafın kalbi bu fuarda atıyor



Dünya fotoğraf sektörünün kalbi Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilerine açan Photokina fuarında atıyor. Yeni trendlerin belirlendiği fuarda fotoğraf sektörünün de yol haritası çiziliyor.

Bin kadar şirketin temsil edildiği fuara bu yıl 180 şirket ilk kez katılıyor. Photokina'yı keşfeden yeni şirketler arasında sanal dünyadan tanıdık isimler de var. Google, GoPro, RED, Blackmagic, Lytro veya Helipro gibi. Aslında bu şirketler, fotoğrafçılığın da kaderini değiştiren adımlarıyla dikkatleri çekiyor. Fotoğrafı video ile destekleyen ve karelere adeta kanat takarak, akıl almayacak denli hızlandıran internet, fotoğraf dünyasının geldiği son nokta.

Artık fotoğraf makinelerinin yerini fotoğraf çekme özelliğine de sahip olan cep telefonları almış durumda. Fotoğraf makinesi satışları giderek düşüyor. Ancak ilginç olan, sektörde umutsuzluğa dair bir belirtinin görülmemesi. Alman Fotoğraf Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Christian Müller-Rieker iyimser olmak için birçok nedenden olduğunu belirterek, "Almanya'da 20 milyar euroluk bir pazardan söz ediyoruz. Ancak bu rakamı itinayla telaffuz etmek gerekir çünkü söz konusu olan bilgisayar donanımlarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan bir rakam. Pazarımızın tahminlerimizden çok daha büyük olduğunu varsayarak, daha dikkatli olmalıyız. Son zamanlarda, kontrol edemediğimiz yeni bir takım hizmetler söz konusu. Yeni App'ler, sosyal medya ve Cloud hizmetleri mevcut ve bunlara yakın video düzenleme programları var örneğin. Bu listeyi sonsuz uzatabilirim" diye konuşuyor.

Satışlar azalıyor, kar düşmüyor

Tahminlere göre bu yıl Almanya'da geçen yıla kıyasla yüzde 13 düşüşle 5,2 milyon fotoğraf makinesi veya video kamera satılacak. Uzmanlara göre bu düşüşün sektör bütçesine yansıması yüzde 4,6’lık kayıpla 1 milyar 450 milyon euro civarında olacak. Genelde satışı düşen makineler, piyasayı cep telefonlarına kaptıran basit ve ucuz olanlar.

Bazı durumlarda, cep telefonlarındaki uygulamalarla fotoğraf çekmeye başlayanlarda fotoğrafçılığa karşı bir eğilimin de gelişebildiğini ifade eden Müller-Riecker, "Akıllı telefonlarla fotoğraf çekmeye başlayanlarda bunun bir alışkanlığa dönüşüp, bu kişilerin konuyla daha yakından ilgilenmeye başladıklarını gözlemliyoruz. Bu insanlar daha sonra gerçek bir kamera alıp onunla görüntü çekmek istiyor. Bu tür müşteriler genelde basit değil, objektifleri değişebilen veya dijital ayna refleks sistemli makineleri satın alıyorlar" şeklinde görüşlerini aktarıyor.

Giyilen kamera: “Wearables”

Altı günlük fuarda üç boyutlu baskı tekniklerindeki yenilikler de görücüye çıkıy r. Bu sektöre yeni dâhil olan 4 K kameraları, üç boyutlu fotoğrafların HD kalitesinden dört misli daha net görünmelerini sağlıyor. Fuarın başka bir gözdesi ise gözlük, kolye veya kol saati gibi aksesuarlara entegre edilen ve sürekli görüntü ileten “Wearables” yani “giyilebilir” olarak adlandırılan cihazlar. Birçok uzman bu tür cihazların yakın zamanda akıllı telefonların yerini alacağına inanıyor.

Bu yılki Photokina'da sergilenen ürünler fotoğrafçılığın 175'inci yıldönümünde geldiği mesafeyi gözler önüne seriyor. Özetlemek gerekirse, artık fotoğraflar albümlerde saklanan geçmişten kareler olarak varlıklarını sürdürmeyecek. Canlı görüntüler olarak aynı zamanda iletişim aracı görevini çoktan üstlenmiş durumda.