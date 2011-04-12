Fotoğrafın adı: Katil ve kurbanları

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Adana'nın Tellidere Mahallesi’nde yaşayan kızkardeşler 27 yaşındaki Şahide Aykutlu ile 20 yaşındaki Gülbahar Sağlam’ın babaları yıllar önce öldü. Anneleri de uyuşturucu satıcılığından cezaevine girdi. İki abla, 14 yaşındaki kızkardeşleriyle kendilerinin 4 çocuğuna bakmak için konsomatrislik yapmaya başladı. İddiaya göre, Gülbahar Sağlam’ın 2009’da bir süre birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Ayhan Toprak, iki kardeşi erkeklere pazarlamak istedi. Ayhan Toprak, buna karşı çıkan 2 kızkardeşi, birlikte kaldıkları evde, 25 Temmuz 2010’da sabaha karşı, uyurlarken tabancayla öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve halen yakalanamayan şüpheli Ayhan Toprak hakkında, Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten 2 kişiyi öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma sırasında, Ayhan Toprak’la öldürülen kardeşlerin, bir yakınlarının düğününde birlikte çektirdikleri fotoğraf bulundu. Polis, ülke genelindeki tüm emniyet birimlerine bu fotoğrafı da dağıttı. Şahide Aykutlu’nun 3, Gülbahar Sağlam’ın 1 çocuğu ve kadınların kız kardeşi olmak üzere yaşları 3 ile 14 arasındaki toplam 5 çocuk, yuvada koruma altına alındı. 14 yaşındaki S.S. ifadesinde, “Eniştem (Ayhan Toprak), ablam ile ayrılmasından, büyük ablam Şahide’yi sorumlu tutuyordu. Eve gelip sık sık tehdit ediyordu. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmemiştik” dedi.