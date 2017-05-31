Fotoğrafı çeken muhabir anlattı; Gezi'nin 'Marjinal Beşli'si nasıl ortaya çıktı?

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük'ün cenazesinin kaldırıldığı gün Kızılay’da çekilen fotoğraf Gezi’nin simgelerinden biri oldu. Gezi eylemcileri tarafından "Marjinal Beşli" olarak isimlendirilen fotoğrafı çeken AFP Foto Muhabiri Adem Altan, 'o an’ı anlattı.

BirGün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre, Altan şunları söyledi:

"O fotoğrafı Ethem Sarısülük’ün cenazesinin olduğu gün çektim. Ethem’in cenazesinin Kızılay’a geleceği söylendiğinden binlerce insan Kızılay Meydanı’nda toplanmıştı. Cenazenin gelmeyeceği anlaşıldığında polis alandakileri dağıtmaya başladı. TOMA’larla su sıkıldı, biber gazı atıldı. Saldırı fotoğrafları çekerken birden insanların duvarın önünde direğin arkasında dizili olduklarını gördüm. O an için ne çektiğimin farkında değildim, sadece hoş bir fotoğraf olarak bakmıştım.

"O insanların birbirini tanıyıp tanımadığını sordular bana, ben o insanların birbirini tanımadığını düşünüyorum. Fotoğrafı çektikten sonra hepsinin ayrı yönlere gittiğini gördüm. Fotoğrafı çekerken elde bayrak, yüzde maske olduğunu, yaşlarını fark etmedim. Daha sonra büroya gelip, fotoğrafları bilgisayara yükleyip seçerken fark ettim. Gezi boyunca sulanan, coplanan, gaz içinde kalan yüzlerce fotoğraf çektim ama bu fotoğraf bambaşka bir yankı uyandırdı. Bu fotoğraf başka bir şey anlatıyordu. Fotoğrafı AFP’ye verdikten sonra sosyal medyada ciddi bir beğeni topladı. Neredeyse Gezi’nin en çok tıklanan ve beğenilen fotoğraflarından biri oldu. Aklıma bu kadarı gelmemişti.

"Fotoğrafa herkes bambaşka anlamlar yükledi. Çok güzel geri dönüşler aldım... Çok sayıda insan, farklı yaş gruplarının, farklı görüşten insanların bir araya geldiği Gezi ruhunu “marjinal beşli” ismi takılan fotoğrafımın yansıttığını söyledi.

"Yüz-yüzelli metre uzaktan çektiğim fotoğrafta neredeyse 70 yaşında bir adamın da olması dikkati çekti. Farklı kimliklerin, farklı yaş gruplarının bir aradalığını gösterdi."