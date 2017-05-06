Fotoğrafçıyı ağlatan düğün fotoğrafı

Avustralya’da bir düğün fotoğrafçısının yeni evli çift arasında yakaladığı duygusal an internette binlerce defa paylaşıldı. Fotoğrafçı James Day, Adrian and Rosyln isimli çiftin düğününde klasik bir kurgu yapmaktan vazgeçip doğal kareler çekmeye karar verdi. Day, Adrian’dan niçin eşiyle evlenmeyi seçtiğini onun kulağına fısıldamasını istedi. Ve ortaya bu kare çıktı.

Day bu kareyi, kendisinin de ağladığını belirterek Facebook’ta paylaştı. 188 bin beğeni alan duygusal not özetle şöyle:

“Bugün günbatımında Adrian ve Roslyn’in fotoğrafını çekiyordum… Bu tarz kareleri çok seviyorum. Fakat bı gece yeterli gelmedi. Işık giderek güzelleşirken bildiğim her şeyi bir kenara bıraktım ve onlara gidip, ‘Poz vermeyi bırakın. Karı-koca olarak ilk günbatımınızın tadını çıkarın’ dedim.

Sonra birbirlerine olabilecek en güzel şekilde sarıldılar… Benim kurgulayabileceğim her şeyden daha güzeldi.

Sonra Adrian’a şöyle dedim: ‘Sana bir sorum var ama yanıtını bana değil, Roslyn’e vermeni istiyorum. Bu gezegendeki milyarlarca kişi arasından hayatının geri kalanını geçirmek için Rosyln’i seçtin. Ona bunun sebebini söyler misin?’

Çok kısa bir süre sonra Roslyn’in gözlerinin ışıldadığını gördüm. Sonra gözlerinden en güzel gözyaşları akmaya başladı. Ben de kendimi ağlarken buldum. Aşk, sen ne kadar kıymetlisin.”