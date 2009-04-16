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Yaşam

Fotoğrafçının gelin-damat arşivini çaldılar

Antalya'da bir fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlar, içerisinde 5 bin gelin-damat fotoğrafı bulunan arşivi çalındı.

16 Nisan 2009 03:00

Antalya'da bir fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlar, içerisinde yaklaşık 5 bin gelin-damat fotoğraf arşivi bulunan bilgisayar hard diskini çaldı.

Antalya Fotoğrafçılar Odası Başkanı Osman Deniz'in sahibi olduğu İpek Fotoğrafçılık'ta bulunan ve içinde yaklaşık 5 bin gelin- damat fotoğrafının bulunduğu bilgisayarı açmaya çalışan Osman Deniz'in oğlu İsmail Deniz, cihazın açılmadığını farketti. Bilgisayarı tamirciye götüren İsmail Deniz, açılan bilgisayar kasasının içindeki 80 gb'lik hard diskin olmadığını görünce şoke oldu. Hard diskin çalınması üzerine Deniz, babasının işyerine gelerek polis çağırdı. Olay yeri inceleme ekibi, kasanın içindeki kablolardan parmak izi çalışması yaptı.

İşyeri sahibi Osman Deniz, hard diskin fiyatının değil, müşterilerin özel çekimlerinin önemli olduğunu söyleyerek, “Hard diskte stüdyomuza gelen gelin ve damatların fotoğrafları, vesikalıklar, işyerimize ait bilgiler ve şahsi arşivlerimizin bulunduğu fotoğraflar vardı. Yılların tüm emeği bu hard diskteydi. Bunu kimin, niçin yaptığını anlayamadık. Hırsız veya hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bizden fotoğraf isteyecek gelin-damatlara bakacak yüzümüz yok” dedi.

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