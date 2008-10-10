Fotoğrafçılığın kalbi Köln’de attı

"Photokina" 2008 Köln'de

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılık meraklılarının akın ettiği fuarda, ünlü markalar yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.Sony’nin fuarın başlamasından kısa bir süre önce tanıttığı Alpha A900 modeli, Photokina 2008’in de yıldızlarından biri oldu. Çok beğenilen ve önemli satış rakamlarına ulaşan Alpha serisinin amiral gemisi unvanını alan A900; 24.6 megapiksel etkin çözünürlüğü, Exmor teknolojili tam kare CMOS algılayıcısı ve yüzde 100 kapsamalı yüksek performanslı penta prizma vizörü ile dikkat çekiyor. 7,6 cm (3 inç) boyutundaki likit kristal ekranı Xtra Fine 921k nokta çözünürlüğü ile fotoğraf kalitesinde görüntü sunuyor. Alüminyum alaşımlı şasiye sahip dayanıklı magnezyum gövde ve kontroller toz ve nem sızdırmazken, çift toz önleme sistemi objektif değiştirme sırasında algılayıcıyı koruyor. Gelişmiş yeni çift BIONZ görüntü işlemcisi, tek şarjla 880 çekim yapılmasına olanak veren yüksek kapasiteli pili ile A900, D-SLR gamına yeni bir soluk getiriyor.D-SLR gamını genişletmeyi sürdüren Canon’un Photokina 2008’den bir hafta önce tanıttığı EOS 5D Mark II modeli, fuarın en çok ilgi gören ürünlerinden biriydi. 5D Mark II’nin en ilginç özelliği ise HD kalitesinde video kaydedebilmesi. 16:9 geniş ekran formatında, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte, saniyede 30 kare çekim hızı ile Full HD video kaydedebilen 5D Mark II, standart çözünürlükte de video kaydı yapabiliyor. Dahili hoparlör ve mikrofonu ile video kaydı fonksiyonunu destekleyen ürüne bu cihazlar istenirse harici olarak da bağlanabiliyor. 21.1 megapiksel CMOS görüntü algılayıcısına ve DIGIC 4 görüntü işlemciye sahip olan ürün saniyede 3.9 kare seri çekim hızına sahip. Likit kristal ekranının büyüklüğü ise 7,6 cm (3 inç).Nikon’un ağustos ayı sonunda duyurduğu D90 modeli, video kayıt fonksiyonuna sahip olan ilk orta sınıf D-SLR fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Ürün, hareketli jpeg formatında yüksek kalitede video kayıt imkanı sunuyor. Nikon’un Photokina 2008’deki standına olan yoğun ilginin başta gelen sebeplerinden biri olan D90, gerçek anlamda sinematik görüntüler vererek her seviyeden fotoğraf tutkunlarına fotoğrafçılık dünyasında yeni kapılar açıyor. 12.3 megapiksel çözünürlüğü, yeni tasarım DX format CMOS görüntü algılayıcısı ve Nikon'a özgü EXPEED görüntü işleme konsepti ile yakalanan kareler, D90’ın 7,6 cm (3 inç) büyüklüğündeki likit kristal ekranından izlenebiliyor. Görüntüyü indeks şeklinde küçük fotoğraflar halinde slayt gösterisi olarak gösterme özelliği ise oldukça kullanışlı.Kodak, sayısal fotoğraf çerçeveleri gamına yeni kattığı bu ürünle dünyada bir ilki gerçekleştirdi: OLED teknolojisini sayısal çerçeve ile buluşturdu. Diğer teknolojilere oranla daha aydınlık, parlak ve renkli bir görüntü veren OLED görüntü teknolojisine sahip olan ürün sadece 7 mm kalınlığında. 19.3 cm (7.6 inç) büyüklüğe ve 800 x 480 çözünürlüğe sahip ekranında hem fotoğraf hem de video görüntülenebiliyor. Dahili hoparlörü ise görüntüleme sırasında müzik dinlenebilmesine olanak tanıyor. OLED çerçeve kablosuz bağlantıyı da destekliyor. Çerçevenin 2 GB dahili hafızası, sahip olduğu kart okuyucu sayesinde artırılabiliyor. Ürünün bir de USB yuvası mevcut.Samsung’un temmuz ayında tanıtımını yaptığı NV 100 HD model kompakt makinesi, Photokina 2008’deki standının en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu. Tamamı metalden üretilmiş kasasının ince ve şık tasarımı ile dikkat çeken ürünün 7,6 cm (3 inç) büyüklüğündeki likit kristal ekranı dokunmatik. Samsung'a özgü sezgisel kullanım özellikli Smart Touch 2.0 arayüzünün bulunduğu ekranı kullanmak çok keyifli ve pratik. Kullanıcı parmağını ekranın üzerinde oynatarak görüntülenen fotoğrafları değiştirebilirken, istenmeyen bir dosyayı silmek için ekranın üzerine bir X işareti çizmek yeterli oluyor. 14.7 megapiksel çözünürlüğe sahip olan NV 100 HD, HD görüntü kalitesinde video kaydedebiliyor.Olympus’un dayanıklılığı ile tanınan ğ serisinin yeni üyesi 1050 SW, sürekli çantada ya da cepte taşınan kompakt makineleri başka bir boyuta taşıyor. 1,5 metreden düşmeye, eksi 10 dereceye kadar donmaya dayanıklı; 3 metreye kadar su geçirmeyen 1050 SW, bu özelliklerini başarılı tasarımı ile destekliyor. TAP kontrol arayüzü, kullanıcının düğmeye basmak yerine parmak ucuyla dokunarak ayar yapmasını sağlıyor.Kompakt ve D-SLR modelleri ile atağa geçen Olympus, Photokina 2008’de büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda Doğu Karadeniz yaylalarında test ettiğimiz, D-SLR gamının amiral gemisi E-3’ün fuardan kısa süre önce bir ödül daha almasının da bu ilgide büyük payı vardı kuşkusuz. Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından Avrupa Gelişmiş Fotoğraf Makinesi 2008-2009 Ödülü’ne layık görülen E-3 böylece ödül koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu. Jürinin, "Profesyonellerin ihtiyaçları için kusursuz uygunlukta" diye tanımladığı E-3’ün yanı sıra; fuarda prototipleri tanıtılan iki yeni ürün de meraklı gözlerin ilgi odağındaydı. Cam fanus içinde sergilenen iki üründen kod adı EA-1 olarak açıklanan model yarı profesyonel bir makineyken; diğeri ise kompakt ve SLR karışımı bir makine olarak üretilecek.Dünyanın en kompakt D-SLR modeli olan Olympus E-420, kompakt bir makinenin kullanım kolaylığını ve küçük boyutlarını SLR gövdede bir araya getiriyor. 10 megapiksel E-420, farklı pek çok fotoğraf durumuna uygun 28 çekim moduna ve 6.9 cm (2.7 inç) Canlı İzleme özellikli likit kristal ekrana sahip.