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Fotoğrafçı, meslektaşının evinde kaldığı gün öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, fotoğrafçı Seyit Demirdöven (31), misafirliğe gidip, kaldığı meslektaşının evinde aniden fenalaşıp, yaşamını yitirdi

21 Mart 2018 14:22

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, fotoğrafçı Seyit Demirdöven (31), misafirliğe gidip, kaldığı meslektaşının evinde aniden fenalaşıp, yaşamını yitirdi. Demirdöven\'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi. 
İncirliova\'da fotoğrafçılık yapan Seyit Demirdöven, dün akşam saatlerinde, meslektaşı Melih Belaş\'ın (28) İstiklal Mahallesi\'ndeki evine misafirliğe gitti. Demirdöven, geceyi arkadaşının evinde geçirdi. Sabah kahvaltı yapmak için yataktan kalkan Demirdöven, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra arkadaşını yerde hareketsiz yatarken gören Belaş, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Demirdöven\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilinen sağlık sorunu bulunmayan Demirdöven\'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Seyit Demirdöven\'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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