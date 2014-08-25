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Kültür-Sanat

Fotoğrafçı Cem Ersavcı motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!

Belgesel fotoğrafçısı Cem Ersavcı geçirdiği trafik kazası sonucu bu sabaha karşı hayatını kaybetti

25 Ağustos 2014 14:36

Bursa'nın Orhangazi ilçesi yakınlarında otomobile çarpan motosikletin sürücüsü olan fotoğraf sanatçısı 32 yaşındaki Cem Ersavcı ağır yaralandı. Ambulans helikopterle Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersavcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 13.30'da Çeltikçi Mahallesi'ndeki kavşağında meydana geldi.

Bursa'dan İstanbul yönüne giden 65 yaşındaki Malik Talmak yönetimindeki 34 ELK 82 plakalı otomobil, Çeltikçi Mahallesi'ndeki kontrollü kavşaktan dönmek istedi.

Bu sırada arkasından hızla gelen fotoğraf sanatçısı ve Gezi olaylarında çektiği fotoğraflarla tanınan Cem Ersavcı yönetimindeki 34 UD 4049 plakalı motosiklet otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden havalanan Ersavcı, 25 metre ileriye fırlayarak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Talmak kazayı hafif yaralarla atlatırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ersavcı'yı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Ersavcı sağlık ekipleri seferber olarak nakil için ambulans helikopter istedi.

Orhangazi Stadyumu'na inen ambulans helikopter Ersavcı'yı alarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Ersavcı, sabaha karşı öldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Cem Ersavcı kimdir?

 

Motosiklet kazası sonucu yaşamını yitiren Cem Ersavcı'nın www.cemersavci.com adresli internet sitesinde çektiği fotoğraflar ve özgeçmişi yer alıyor.

1982 yılında Ankara'da doğan ve 2007'de Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video programından mezun olan Ersavcı, 2010'da Danimarka'da Danish School of Journalism'in fotojurnalizm atölyesine katıldı.

2011'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Anasanat Dalı'ndaki yüksek lisans çalışmasını "Belgesel Fotoğraf Estetiğinde Bir Alt Tür Olarak Kişisel Anlatılar" adlı tezle tamamlayan Ersavcı, çok sayıda kişisel sergi açtı.

İstanbul'da yaşayan ve serbest fotoğrafçı olarak çalışan Ersavcı, sitesinde çalışmalarını şu cümleyle tanımlıyor: "Gündelik olaylardan ziyade günümüze dair durumlarla ilgileniyorum, çalışmalarımın insanın yeryüzüyle kurduğu ilişki bağlamında okunabilmesini umuyorum."

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