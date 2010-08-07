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Fotoğraf skandalı yeni kanalını üzdü

Tasmin fotoğrafların 2003 ve 2006 yılları arasında çekildiğini söylüyor.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - İngiliz ITV televizyonunun sabah haberleri sunucusu Tasmin Khan'ın ortaya çıkan çıplak fotoğrafları ortalığı karıştırdı. 

Kanalın en önemli programlarından olan Daybreak'de sabah haberlerini sunmak için anlaşan Tasmin, ITV'ye yeni transfer olmuştu.

Ancak ortaya çıkan bu fotoğrafların ardından şimdi yapımcılar oldukça dertli. Tasmin fotoğrafların 2003 ve 2006 yılları arasında çekildiğini söylüyor.



Oxford Üniversitesi'nden Siyaset, Felsefe ve Ekonomi dereceleriyle mezun olan Tasmin, ilk olarak Zee TV adlı kabloludan yayın yapan kanalda çalışmaya başlamış, ardından BBC'ye geçmiş ve burada BBC News 24 haber kanalına dek yükselmişti.

Kanala yakın bir kaynak, Tasmin aralarına katılacağı için herkesin heyacanlandığını ancak fotoğraf skandalının ardından bu heyecanın oldukça azaldığını söyledi.



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