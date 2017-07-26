Fotoğraf sanatçısı Tuğrul Çakar hayatını kaybetti

Fotoğraf sanatçısı ve öykü yazarı Tuğrul Çakar, seyahat için gittiği Midilli’de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Çakar’ın cenazesi, bugün Ankara’da Kocatepe Camisi’nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından İncek Taşpınar Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Akşam da Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nde (AFSAD) Çakar için anma töreni düzenlenecek.

1972 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden mezun olan Çakar, Türkiye Elektrik Kurumu’ndaki memurluk yaşamından arta kalan zamanı fotoğrafla ilgilenerek başladığı sanat yaşamında kendi kendine ve kitaplardan öğrendiği fotoğraf çekme işini, karanlık oda kurarak daha da ileriye taşıdı. 1978’de Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’ne yazılan Çakar Cumartesi, Pazar fotoğrafçıları arasına katıldı.



Sanat için 3 dakikada istifa

Arkeoloji fotoğrafçılığı ile de yakından ilgili Çakar, 1980’de Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün Atatürk Barajı’nın yapımı sırasında sular altında kalacak olan Tille Höyük kazısının fotoğrafçısı olmayı teklifini üç dakika düşünmesinin ardından TEK’deki görevinden istida eder. 15 yıl kazı çalışmaları fotoğrafları üzerinde çalışan Çakar, on bine yakın fotoğraftan kendi arşivini oluşturur. Fotoğrafçıların yazması gerektiğini düşünen Çakar ayrıca, Suya Çağrı, Fırat’ı Beklerken, En Uzaktaki Gri, Akşamüstü Yine Hüzün, İki Hayat Çek Usta Birbuçuk Acılı Negatif, Cam Evlerin Kadınları, Denemeler, Fotoğraf Yazıları, Saklanmış Mektuplar 1-2, Siyah Beyaz Masallar, İnsanlık Halleri kitaplarının da yazarıdır.