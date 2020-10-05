Fotoğraf sanatçısı Cifuentes, 'Regl Seks' sergisini anlattı: Bazı insanlar hâlâ şaşkınlıkla karşılıyor

ABD'li fotoğraf sanatçısı Nolwen Cifuentes regl dönemine ilişkin tabuları yıkan 2017'deki 'Period Piece' sergisiyle ilgili regl pozitif fotoğraf projesini anlattı.

5 Harfliller sitesinde yer alan şöyleşide sergisinde regl seksi konusuna neden odaklandığını anlatan sanatçı Cifuentes, "Aslında, bu konuyla ilgili konuştuğumuz için, bir de bundan iğrenen birkaç insan dolayısıyla bu konuyla ilgilenmeye başladım. Reglken seviştiğimizi söylediğimde epey şok olmuş ve iğrenmişlerdi. Ben de şaşırdım. Neden kadınlar reglken dokunulmaz addediliyorlar?

Sonra ‘neden bu konuda bir fotoğraf serisi yapmıyorum?’ diye düşündüm. Neden fotoğraf yeteneğimi, bu konular üzerine bir konuşma alanı açmak üzere kullanmıyorum? Regl-pozitif fotoğraf projelerini çok kez görmüştüm, ama reglken yakınlaşmak üzerine hiçbir şey yoktu. Bu proje sırasında ve sonrasında çiftlerle konuşmaya devam ettim. Bazı insanlar hala şaşkınlıkla karşılıyor regl seksini, ama bazıları da ilişkileri boyunca sürekli reglken seks yaptıklarını, bunun ilişkilerinin bir parçası olduğunu söyledi" diye konuştu.

Sergisi için "çok fazla" ya da "iğrenç" tepkileri aldığını ifade eden sanatçı, "Feminist Salty bülteni fotoğraflarımı bastıktan sonra, çok iyi geri dönüşler aldım. İnsanlar bana mail atıp ne kadar duygulandıklarını söylediler. Ama Salty fotoğrafları basmadan önce onları bastırmak için kimseyi ikna edememiştim. İnsanlar “çok fazla” ya da “iğrenç” olduğunu söylemişlerdi. Kendimden şüphe etmeye başlamıştım; belki de çok fazlalardı, neredeyse pes edecektim. Salty’den sonra patlama yaşandı. Nefret edenler de vardı ama genellikle pozitif tepkiler aldım. Bazı insanlar reglleriyle ilgili hala çok rahat edemediklerini, ama şimdi bununla baş etmenin başka yolları da olabileceğini fark ettiklerini söylediler" diye aktardı.