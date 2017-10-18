Fotoğraf sanatçıları köy okulunu boyadı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri ile Muş Alparslan Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencileri, Varto İlçesi\'ne bağlı Ocaklı Köyü\'ndeki ilkokulu boyadı.

Varto\'ya 20 kilometre uzaklıktaki 56 hane 600 nüfuslu Ocaklı Köyü\'nün iki derslikli 39 öğrencinin eğitim gördüğü, 2 öğretmenin görev yaptığı ilkokul, Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri ve RTV Bölümü öğrencileri tarafınan boyanarak yenilendi. Dernek Başkanı Sezgin Yalçıner, \"Bir köy okulunu daha boyamanın sevincini yaşadık. Daha önce de Hasköy İlçesi Koğuktaş Köyü okulunu boyamıştık. Bunun gibi projelerimiz devam edecek. Çocukların yüzlerinin gülmesine sebep olmak büyük bir mutluluk. Sosyal sorumluluk bilincinin herkeste olmasını arzu ediyoruz. Emeği başta geçenlere ve köy halkına çok teşekkür ederiz\" dedi.

Okullarının boyanmasına sevinen öğrenciler, köylerine gelen ve okullarını boyayan ekibe teşekkür etti.



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