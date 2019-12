Fotoğraf Oscar'ı Ara Güler'in

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler’e bir ödül de Lucie Vakfı’ndan geldi. Fotoğraf dünyasının en saygın ödülleri arasında sayılan 7. Lucie Ödülleri’nde Ara Güler, 2009 Lucie Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni, 19 Ekim’de New York’ta düzenlenecek. Fotoğraf dünyasının Oscar’ları olarak adlandırılan Lucie Ödülleri, dünyanın en iyi fotoğrafçılarını onurlandırmak ve yeni yetenekleri teşvik etmek için veriliyor.Bugüne kadar “Master of Leica” unvanının da aralarında olduğu pek çok ödüle değer görülen Güler, Bertrand Russell’dan Winston Churchill’e, Picasso’dan, Salvador Dali’ye kadar birçok ünlü ismin fotoğrafını çekti, onlarla röportajlar yaptı. Time, Life, Paris Match ve Stern dergilerinde foto muhabirliği görevinde bulundu. Güler’in fotoğraflarının büyük bir bölümü Paris’te Ulusal Kitaplık’ta, ABD’de Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda, Boston, Chicago ve New York’ta özel koleksiyonlarda bulunuyor. Almanya’da, Köln’de Ludwig Museum’da ve Das Imaginarische Photo Museum’da fotoğrafları sergileniyor. 1961’de dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri seçilen Güler, 9 Eylül’de Fransa’da Türkiye Mevsimi etkinlikleri kapsamında, Vermeil Madalyası’yla onurlandırılmıştı.Güler’in “1950’li ve 1960’lı Yıllarda İstanbul Fotoğrafları” adlı retrospektif sergisi ise 11 Ekim’e kadar dünyanın en prestijli fotoğraf kurumlarından biri olan, Paris’teki Maison Europeenne de la Photographie’de görülebilir.