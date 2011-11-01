Fotoğraf hapisten kurtardı





T24- Liseli sevgilisine tecavüzden 20 yıla kadar hapsi istenen genç, mahkemeye suçsuz olduğunu iddia edip özel fotoğraflarını delil olarak sundu. Kızın da şikâyetinden vazgeçmesi üzerine dava düştü.











Hürriyet'in haberine göre, Samsun’da liseli sevgilisi B.K.’ye (17) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Burak Bedir (22) dün son kez hâkim karşısına çıktı.





Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Tecavüz ve hürriyetten yoksun bırakma” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra suç vasfının değişme olasılığı dikkate alınarak tahliye edilmişti.





Son kez savunmasını yapan Bedir, şöyle dedi: “30 Ekim 2009 tarihinde doğum günüme geldi, bizde kaldı. Annemle babam yatınca biz de benim odama geçtik. Evlenmeyi düşündüğümüz için onun da isteğiyle ilişkiye girdik. Hatta bundan sonra 2 kez daha ilişkiye girdik. Daha sonra eski erkek arkadaşı yüzünden kavga ettik. Ardından kendisi ilaç içmiş. Ailesinden korktuğu için benden şikâyetçi oldu.”



Sanık, yargılama sırasında dosyaya kanıt olarak sunduğu ve genç kızla olay tarihinden sonra 2 Ocak’ta öpüşürken çekilen fotoğraflarının da incelenmesini ve beraatını istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu tarafından ruh sağlığının bozulduğu belirtilen B.K., duruşmaya katılmadı. Kızın, celse arasında sanıktan şikâyetçi olmadığını belirten dilekçe gönderdiği anlaşıldı. Mahkeme heyeti, genç kızın şikâyetçi olmaması ve olayın kızın rızasıyla olduğuna kanaat getirerek, davanın düşürülmesine karar verdi.