Fotoğraf dergisi İz yayın hayatına devam edecek

Genel yayın yönetmenliğini Ara Güler'in yaptığı ve geçtiğimiz yıl yayın hayatına ara veren fotoğraf dergisi tekrar yayın hayatına başlayacak. 'İz'in koordinatörü Gölnur Cengiz, derginin yeniden raflarda olacağı müjdesini verdi. İz’in tekrar yayın hayatına devam edebilmesi için başlattıkları destek kampanyasının iyi gittiğini belirten Cengiz; "Okurlarımızdan çok büyük talep geldi. Açıkçası bu bana güç verdi” diyor.

Kampanyaya destek olan isimler arasında Ara Güler ve yazar Orhan Pamuk’un da olduğunu söyleyen Cengiz, 184 kişi fotoğraf bağışladığını bunun yine de çözüm olmadığını söylüyor.

‘Dijitalleşin’ önerilerine rağmen bu yola girmeyeceklerini söyleyen Cengiz; "Biz kağıda dokunmak istiyoruz, çevirmek istiyoruz. Araya ayraç koyup kahve molasından sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz” diyor.

Agos’tan Ecem Gölnür'un Cengiz'le yaptığı röportaj şöyle:

2014 Ocak'ta yayın hayatına ara veren 'İz', kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Maddi imkânsızlıklardan dolayı yayına ara veren derginin koordinatörü Gölnur Cengiz, yola devam etmek için başlattıkları destek kampanyasının iyi gittiğini ve ara verdikten sonra okurlarının dergiyi geri istediğini belirtiyor: "Okurlarımızdan çok büyük talep geldi. Açıkçası bu bana güç verdi. Çünkü dinamikleriyle, popüler kültürle baş edemediğimiz için bu virgülü koymuştuk. İlan gelirleri kısıtlansa, kaynak bulamasak bile gerçek fotoğraf adına, abonelerimizle yola devam edebiliriz diye düşündüm ve bir kampanya başlattım"

184 fotoğraf bağışlandı

Dergi ara verdikten sonra, sadece okurlar değil, fotoğraflarını bağışlayan pek çok yerli ve yabancı fotoğrafçı da İz’e destek oldu. Kendi fotoğraflarıyla destek olan isimler arasında derginin genel yayın yönetmeni Ara Güler ve yazar Orhan Pamuk da var. 184 kişi fotoğraf bağışladığını belirten Cengiz, bunun yine de çözüm olmadığını ekliyor: “26 tane fotoğraf satışımız oldu. Bu sayı da, İz'in tek bir sayısının yarısının maliyetini karşılamaya anca yetiyor. Ama katkı katkıdır dedik, abone kampanyasıyla birleştirdik."

“Milyonlarca görselin kaç tanesi saklamaya değer?”

Cengiz, İz’in yaşadığı zorlukları popüler kültürün getirdiği teknolojik dönüşüme bağlıyor: “Günümüz dinamikleri, yani dijital, fotoğrafa çok büyük sekte vurdu. Günde milyonlarca görsel üretiliyor. Ama bu görsellerden kaç tanesi saklanmaya ve kayda değer? Bu kadar görselin üretildiği bir ortamda biz en kaliteli olanı ve en farkındalık yaratabilecek olan hikayeyi bulup çıkarmaya çalışıyoruz. O nedenle bu, bazı firmaların işine gelmiyor açıkçası. Çünkü biz teknik bir dergi değiliz. Sadece fotoğraf işliyoruz, fotoğraf veriyoruz. Fotoğrafın yanında onla hiç alakası olmayan, tekniğiyle hiç alakası olmayan bir metin yer alır. İlerde tekrar İz'in değeri daha iyi anlaşılacak firmalarca."

“Araya ayraç koyup devam etmek istiyoruz”

Bazı firmaların ‘dijitalleşin’ önerilerine rağmen bu yola girmeyeceklerini söylüyor Cengiz: “

"Biz kağıda dokunmak istiyoruz, çevirmek istiyoruz. Araya ayraç koyup kahve molasından sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mürekkep ve kağıt bizim için çok önemli. Dijitalin yayına attığı bir çelme bu.

Dergiciliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Cengiz, “Eğer magazin dergisi değilseniz, reklam gelirleriniz yoksa, sürekli borca girmeniz söz konusu. Zaten tek amacımız istediğimiz maliyeti karşılamak" diyor.

İz Dergisi’nin kampanyası hala aktif. izdestek.com’dan ulaşılabilecek destek kampanyasında hedef 1500 kişiye ulaşmak.

Ara Güler’den yeni kitap

Fotoğraf ustası Ara Güler, şu sıralar yeni kitabıyla meşgul. Ustanın hayatını kendi dilinden anlatacak olan kitabın adı 'Bir Göz, Bir Makina ve Bir Gerçek'. Temmuz sonu çıkacak olan biyografinin yaratıcısı ise Fatih Aslan. Kitabın sayfalarını sadece Güler'in yazıları değil, dostlarının onu anlatan cümleleri de dolduracak. Gölnur Cengiz, kitapla ilgili ufak tüyolar veriyor.

"O kadar tatlı ifadeleri var ki. Sadece bir iki tane harfine dokunduk. Mesela diyor ki, 'Babam Dacat Güler, her an benimle oyalanır dururdu. Beni arabayla gezdirirdi. Ailem mesut bir havaya bürünürdü.' O kadar içten o kadar samimi ki. Ayrıca bir yeni proje daha var. Sahibi olduğu Ara Cafe'nin ve ofisinin olduğu bina yıkılarak, Ara Güler Müzesi yapılacak. Doğuş Grubu'yla anlaşma aşamasında olan proje, yakın zamanda hayata geçirilecek.