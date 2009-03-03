Fotoğraf çöplükte çekilmedi, burası bu çocuğun evi!

Diyarbakır’da çöp evde yaşayan 3 kardeşin dramı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar sonucu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesinde bir vatandaş, Balıkçılarbaşı 1. Sokaktaki harabede çöpler içinde yaşayan 3 çocuğun dramını savcılığa bildirdi.



İhbarın doğruluğunun araştırılması amacıyla savcılığın talimatı üzerine olay yerine gönderilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan ve psikolojik sorunları bulunan anne Remziye Kaya'nın kapıyı kilitleyip evden ayrılması nedeniyle harabeye dönüşmüş eve giremedi. Bitişikteki evin damına çıkan polisler, çöp evdeki 3 kardeşin içler acısı halini görüntüledi.



Görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından, savcılık evde çok kötü şartlarda yaşayan Azize (10), Aziz (7) ve Mehmet'in (5) aileden alınarak, yurda yerleştirilmesini kararlaştırdı.



Karar, gereğinin yapılması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi. Karar üzerine evde giden Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile polis, kilitli kapıyı kırarak, çöp dolu evdeki çocukları aldı.



Diyarbakır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, ayaklarının soğuktan şiştiği gözlenen çocuklarda gelişim bozukluğu tespit edildi. Tedavileri yapılan çocuklar daha sonra çocuk yuvasına yerleştirildi.



Bugüne kadar okuldan uzak bırakılan çocukların uzmanlarca verilecek psikolojik desteğin ardından okula gönderileceği bildirildi.



Baba kayıp



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan yetkililer, anne Kaya'nın psikiyatri hastası olması nedeniyle tedavi için hastaneye yönlendirildiğini bildirdi.



Bu arada aileden ayrı yaşayan ve kendisine ulaşılamayan baba hakkında da ''aile bireylerine kötü muamelede bulunmak'' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

