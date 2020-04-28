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Fotoğraf çektirmek isterken 35 metreden denize düşen kadın hayatını kaybetti

28 Nisan 2020 00:51

Antalya'da, fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen kadın, hayatını kaybetti.

Antalya'da Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki Falez Parkı'nda bir kişinin denize düştüğü ihbarını alan deniz polisi, belirtilen yerde sudan çıkarıp bota aldığı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen cesedin, Antalya'da yaşayan Kazakistan uyruklu 31 yaşındaki Olesia Suspitsina'ya ait olduğu belirlendi. 

Cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Suspitsina'nın, falezde fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip denize düştüğü iddia edildi. 

Ekipler, olayın görgü şahidi olduğu belirtilen bir kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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