T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fotoğraf çektirmek için köpek balığının canına kıydılar!

Köpek balığı sudan iple çekilerek çıkarıldı

21 Haziran 2016 18:59

Dominik Cumhuriyeti'nde otelde çalışan bir grup insan, fotoğraf çektirmek için denizden çıkardıkları köpek balığının ölmesine neden oldu. 

Ajanimo’nun İngiliz The Indepedent gazetesinden referans verdiği haberine göre, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bir grup erkek köpek balığını iplerle sudan çekerken görülüyor.

Köpekbalığının bir can simidinin iplerine dolandığı ve cankurtaranlar simidi köpek balığının başından geçirmeye çalışırken, zavallı hayvanın can çekiştiği de görüntülere yansıyor.

Videoda görülen erkeklerden bir kısmının Puncata Cana’daki Hard Rock Oteli’nin çalışanları olduğu belirtildi.

Otelden yapılan açıklamada, olaya karışanlar hakkında “gerekli işlemlerin” yapılacağı duyuruldu.

ETİKETLER

Köpek balığıfotoğrafotel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24