Fotoğraf çektirmek için köpek balığının canına kıydılar!

Dominik Cumhuriyeti'nde otelde çalışan bir grup insan, fotoğraf çektirmek için denizden çıkardıkları köpek balığının ölmesine neden oldu.

Ajanimo’nun İngiliz The Indepedent gazetesinden referans verdiği haberine göre, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bir grup erkek köpek balığını iplerle sudan çekerken görülüyor.

Köpekbalığının bir can simidinin iplerine dolandığı ve cankurtaranlar simidi köpek balığının başından geçirmeye çalışırken, zavallı hayvanın can çekiştiği de görüntülere yansıyor.

Videoda görülen erkeklerden bir kısmının Puncata Cana’daki Hard Rock Oteli’nin çalışanları olduğu belirtildi.

Otelden yapılan açıklamada, olaya karışanlar hakkında “gerekli işlemlerin” yapılacağı duyuruldu.