Fotoğraf çektirdiği için öldürülen Furkan'ın babası en ağır cezayı istedi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, arkadaşı İlyas Can (20) ile gittiği dinlenme parkında fotoğraf çektirirken, \'Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çektiremezsin\' denildikten sonra bıçaklanarak, öldürülen Muhammed Furkan Birkaç\'ın (16) babası Muhammed Birkaç (48), \"Oğlum güçlü bir çocuktu, onlara karşı gelmiş. Saldırganlar da bıçaklamış. Ben her gün oğlumun elbiselerini kokluyorum\" dedi.

Olay, 17 Kasım\'da, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi\'ndeki Yalçın Park\'ta meydana geldi. Arkadaşı İlyas Can ile parka gelen Muhammed Furkan Birkaç, iddiaya göre, burada oturduktan sonra fotoğraf çektirmek istedi. Bir süre sonra iki arkadaşın yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, \"Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz. Burada fotoğraf çektiremezsin\" dedi. Çıkan sözlü tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar, Birkaç ve Can\'ı bıçakladı. Yaralanan iki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Furkan Birkaç, tedaviye alındığı Adana Şehir Hastanesi\'nde, saldırıdan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı İlyas Can\'ın ifadesini alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin eşkallerini belirledi. Ekipler, daha sonra olayın meydana geldiği parkın çevresindeki 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. Bunlar üzerinden çalışma yapan polis ekipleri, saldırganların M.S. (16) ve A.T. (16) oluğunu tespit etti. Ekipler, evlerinde yakaladığı M.S. ile A.T.\'yi Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi. M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

\'HER GÜN ELBİSELERİNİ KOKLUYORUM\'

Acılı baba Muhammed Birkaç, Furkan\'ı Kabasakal Mezarlığı\'nda toprağa verdiklerini söyledi. Boya ve dekorasyon işi yaparak, geçimini sağladığını belirten 3 çocuk babası Birkaç, \"Furkan liseyi açıktan okuyordu. Bana sürekli işlerimde yardım ederdi. Hafta sonlarında okuluna giderdi. Olay günü yanıma geldi, bana yardım etmek istediğini söyledi. Ben de hafta sonu olduğunu söyleyerek, harçlığını verip, gezmesini istedim. Öğleden sonra polis, oğlumun bıçaklandığını söyledi. Elim ayağım titredi, hastaneye gittim. 2 gün sonra yaşamını yitirdi\" diye konuştu.

Yaşadıklarının kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getiren Birkaç, \"Bu, tarif edilecek bir acı değil. Ciğerim yanıyor. \'Fotoğraf çekilemezsiniz\' diyen 2 kişi, oğlumu öldürdü, arkadaşını yaraladı. Oğlum güçlü bir çocuktu, onlara karşı gelmiş. Saldırganlar da bıçaklamış. Ben her gün oğlumun elbiselerini kokluyorum\" dedi.

\'YAŞLARI 18\'DEN FAZLA\' İDDİASI

Cinayetten sonra yakalanan faillerin 16 yaşında olmadığını öne süren Muhammed Birkaç, \"Kavgayı gerçekte çıkaran A.T.; bu çocuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. A.T.\'nin elini kolunu sallaya sallaya gezmesine gönlüm razı değil. Zanlılar, 18 yaşından büyük. Bunlar kimlikte küçük yazılmış. Yetkililerden kemik tespiti yapılmasını istiyorum. Gerçek yaşları ortaya çıksın\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI