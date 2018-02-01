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Fotoğraf çekmeyi öğrendiler, eserlerini sergileyecekler

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Fotoğraf Amatörleri Derneği'nde (AFAD) 3 ay eğitim gören 30 amatör fotoğrafçı, uygulama gezilerinde çektikleri eserlerini sergileyecek

01 Şubat 2018 15:57

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Fotoğraf Amatörleri Derneği\'nde (AFAD) 3 ay eğitim gören 30 amatör fotoğrafçı, uygulama gezilerinde çektikleri eserlerini sergileyecek.
AFAD\'da 3 ay süreyle temel fotoğraf eğitimi alan amatör fotoğrafçılar için Gaziantep\'e uygulama gezisi düzenlendi. Geziye, 30 kursiyerin yanı sıra eğitmenler de katıldı. Gezerek fotoğraf çekmeyi öğrenen farklı meslek gruplarından kursiyerler, Gaziantep\'te unutulmaya yüz tutmuş kalaycı, bakırcı, semerci, yemenici ve el oymacılığı yapan zanaatkârlar ile kentin tarihi sokaklarını fotoğrafladı. Kursiyerler zaman zaman birbirlerine modellik yaparak \'insan ve mekân\' temalı fotoğraflar da çekti. AFAD Başkan Yardımcısı Osman Arsal, kursiyerlerin çektiği fotoğrafların 3 Şubat\'ta dernek merkezinde sergileneceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

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