Fotoğraf çekmek isteyen Avustralyalı turist kayalıklardan düştü

Kelebekler Vadisi'nde bugün saat 15.00 sularında isminin Serena oldugu öğrenilen Malezya asıllı Avustralyalı 25 yaşındaki kadın turist, kuyalıklardan fotoğraf çekmek isterken şelaleye düştü.

Vadinin bulunduğu koya ulaşımın sadece deniz yoluyla yapılmasından ötürü ilk yardım ekipleri ancak bir buçuk saat sonra müdahale edebildi.



Kazanın ardından yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Avustralyalı turistin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Arama kurtarma ekibi AKUT da, Avustralyalı turistin tahlilesinde hazır bekledi.