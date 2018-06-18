Fotoğraf çekmek isterken gölete düşüp boğuldu

BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, fotoğraf çekmek isterken düştüğü gölette kaybolan Ümüt Sungur\'un (23) cesedine ulaşıldı.

Balcılar Mahallesi\'nde, 5 yakınıyla dün Tekerlekli Göleti\'ne giden Ümit Sungur fotoğraf çekmek isterken kayaların üzerindeki yosunlara basınca kayıp, suya düştü. Sungur, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ancak, dalgıçlar, yağmur yağışı ve suyun bulanık olması nedeniyle, arama çalışmalarını erteledi. Bu sabah günün ilk ışıkları ile arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. Sungur\'un cesedi, bugün saat 10.30 sıralarında bir kayanın altında bulunup, sudan çıkartıldı. Düşerken başını kayalara çarptığı sanılan Sungur\'un cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, İstanbul\'dan bayram ziyareti için Torbalı ilçesine geldiği ve yakınlarışyla gölete gittiği belirlenen Sungur\'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



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