Fotoğraf çekmek isterken 20 metreden düşerek yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için merdivenlerde poz verdiği esnada 20 metre yüseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki Halil Dağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tarihi Urfa Kalesi’ndeki Çift Mağaralar Mevkii’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; yılbaşı tatili için bölgeye gelen Halil Dağ ve bir arkadaşı Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi. Halil Dağ merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirerek 20 metrelik yükseklikten kalenin yamacına düştü.

Çevredikilerin yardımıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)