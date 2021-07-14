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Dünya

Fotoğraf çekmek için kayalıklara çıkan sosyal medya fenomeni, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

14 Temmuz 2021 13:43

Instagram'da özellikle kayalık yerlerde pozlar vererek çektiği fotoğraflarla tanınan Sofia Cheung, selfie çekerken kaza geçirdi. Dört metre yükseklikten düşen sosyal medya fenomeni hayatı kaybetti. 

NTV'nin aktardığı habere göre, üç arkadaşı ile beraber Çin'in güneyindeki Hong Kong'ta bulunan Ha Pak Lai parkına giden Sofia Cheung, Instagram hesabı için fotoğraf çektirmek istedi.

Parkta bir şelalenin üst kısmına çıkan 32 yaşındaki fenomen dengesini kaybetti ve gölete düştü. Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Sofia Cheungfotoğrafkayalıkçin
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