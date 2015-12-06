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Dünya

Fotoğraf çekmek için arabanın camını açık bırakan turist aslanlara yem oldu

Safariye katılanlar, camları kapalı tutmaları konusunda uyarılıyor

06 Aralık 2015 23:51

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde aslanlar için kurulan Gauteng Aslan Parkı'nı eşiyle ziyaret eden 22 yaşındaki kadın tüm uyarılara rağmen otomobilinin camını açık tuttu.

Radikal'in haberine göre, ABD'li turist, yaklaşan aslanı daha iyi fotoğraflayabilmek için uyarılara rağmen arabanın camını açık bıraktı. Aslan da bir anda zıplayarak, camdan kadına saldırdı. Genç kadın yaşamını yitirirken, onu kurtarmaya çalışan rehber ve eşi de yaralandı.

Görgü tanıklarının anlatımına göre, aslan otomobilin bir metre kadar yakınındaydı. ABD'li turist fotoğrafını çekmeye çalışırken, aslan bir anda açık camdan içeriye doğu hamle yaptı ve kadını ısırdı. Gauteng Aslan Parkı'ndaki görevliler hemen ambulans çağırdı ancak kadını kurtaramadı

Görevliler tüm ziyaretçilere safari turuna başlamadan önce camları kapalı tutmaları yönünde uyarı yapıldığını ancak birçoğunun fotoğraf çekmek için buna aldırmadığını belirtiyor.

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