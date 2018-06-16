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Fotoğraf çekinirken Kızılırmak'a düşen genç kadın boğuldu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE’nin Bahşili ilçesi yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne sabah saatlerinde ailesi ile birlikte piknik yapmak için giden Yıldız Daldan (22) fotoğraf çekinmek isterken Kızılırmak'a düştü

16 Haziran 2018 20:56

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE’nin Bahşili ilçesi yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri\'ne sabah saatlerinde ailesi ile birlikte piknik yapmak için giden Yıldız Daldan (22) fotoğraf çekinmek isterken Kızılırmak\'a düştü. Genç kadın, boğularak hayatını kaybetti.
Bahşili ilçesinde komşusu ile birlikte Celal Bayar Parkı’na giden Zeynep Daldal,  Kızılırmak kenarında yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre fotoğraf çekinirken ayağı kayan Yıldız Daldan suya düştü. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ve arama ekipleri geldi. Ekipler tarafından genç kadın sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ve sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Daldal\'ın cenazesi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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