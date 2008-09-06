FotoGol, kaş yaparken göz çıkardı

Milli maç nedeniyle de olsa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistanlı meslektaşı Serj Sarkisyan'ın davetini kabul etmesiyle Türkiye ile Ermenistan arasında atılan olumlu ilk adımlar, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra medyada da, Gül'ün Erivan ziyareti için farklı sesler çıktı. Kimileri bu ziyareti destekledi, kimileri yanlış buldu.

Ancak FotoGol gazetesi, adeta kaş yaparken göz çıkardı. Gazete, Ermeniler için bazen söylenen bir espriden yola çıkarak bugün pervasızca bir manşet attı.

'Madem Ermenisin 3 puan vermelisin' başlıklı manşet atan FotoGol gazetesi, gelebilecek tepkilere karşı da, "Yıllardır süren esprilerden birini bugün tekrar hatırlatıyoruz" diyerek mazeret üretmeye çalıştı.

Gazete, pervasızca attığı manşeti hafifletmek için de haber spotunda şunları yazdı:

"Türkler asırlar boyu Ermenilerle birlikte yaşadı, ticaret yaptı, ailelere karıştı. Türkler ile Ermeniler arasında bir çok espriler yaşandı. Siyasal anlamda kimler kışkırtırsa kışkırtsın bu Türk-Ermeni birlikteliği ülkemizde halen devam etmekte. Ancak futbol tarihimizde ilk kez Ermenistan ile milli maç oynuyoruz. Ve Ermenistan ile Türkler arasında yıllardır süren esprilerden birini bugün hatırlıyoruz." (Tempo24)