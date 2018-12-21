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FÖTÖ'den yargılanan karı kocaya 18 yıl 9 ay hapis

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan örgütün 'Çorum il imamı' Savaş Çetinkaya 12 yıl 6 ay, eşi Hatice Çetinkaya ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırı

21 Aralık 2018 19:16

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan örgütün \'Çorum il imamı\' Savaş Çetinkaya 12 yıl 6 ay, eşi Hatice Çetinkaya ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çorum 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, hakkında FETÖ/PDY\'nin \'Çorum il imamı\' olduğu ve \'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' suçundan dava açılan tutuklu sanık Savaş Ç.,  ile hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan dava açılan eşi Hatice Ç.,  ve avukatları katıldı. Son kez söz verilen tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi.
Tanıkların da dinlenmesinden sonra Cumhuriyet Savcısı\'nın mütalaasını isteyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti, Savaş Çetinkaya\'nın \'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' suçundan 12 yıl 6 ay, eşi Hatice Çetinkaya\'nın da \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

 

 

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