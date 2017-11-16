Foto muhabiri Ali Öz'den Viyana'da "Tarlabaşı-Ayıp Şehir" isimli fotoğraf sergisi 



İSTANBUL,(DHA) Foto Muhabiri Ali Öz\'ün, iki yıl boyunca Tarlabaşı\'nda adım adım çektiği 30 bin kare fotoğrafı kapsayan, \"Tarlabaşı-Ayıp Şehir\" isimli sergisi 22 Kasım 2017 -6 Ocak 2018 tarihleri arasında Viyana\'daki Galeri 68\'de sergilenecek.

Ali Öz, gece-gündüz, yaz-kış tam iki yıl boyunca izlediği, yazgılarına tanıklık ettiği, yaşamlarına eşlik ettiği Tarlabaşı ve sakinlerinden tam 30 bin kareyi objektifiyle kaydetti. Bunlardan küçük bir seçkiyi sosyal medyada yayınlamasıyla, Tarlabaşı gerçeği kitleselleşti.

Sergiye ilişkin Öz, \"İstanbul\'un tam orta yerinde bir semt yok ediliyor. Semtin dokusunu oluşturan sokaklar, sokaklara rengini veren binalar; konutlar, işyerleri ve orada yaşayan kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler... binbir çeşit hayat imha/iptal ediliyor. Tarlabaşı, \'soylulaştırma\'ya kurban gidiyor. Ayıp Şehir, bu imha sürecini tüm canlılığı, hiç de \'estetik\' olmayan yakıcı gerçekliği önümüze getiriyor. Şehrin, semtlerin, sokakların, insanların uğradığı ayıp ve kayıpların tanıklığı Tarlabaşı \'Ayıp şehir\' albümünde bulacaksınız. Allan B. Jacobs\'un deyişiyle, en güzel sokaklar hatırlanabilen sokaklardır. İnsanda güçlü, kalıcı ve olumlu izler bırakırlar. Bir şehri düşünürken, bu yaşadığımız şehir de olabilir, aklımıza hemen belirli bir sokak gelir, orada olmayı arzularız; işte böyle bir sokak unutulmazdır (...) Böyle sokaklar fayda sağladıkları kadar neşe de saçarlar. Eğlencelidir, herkese de açıktırlar. Tanınmanızı sağladıkları kadar anonimliğe de izin verirler. Geniş sokaklar bir toplum ile tarihinin sembolleridir; toplumsal hafızayı temsil ederler\" ifadelerini kullandı.



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