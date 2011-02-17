Foster'ın eşi Solmaz: Defne'den başkasını sevmeyeceğim

T24

Acun jest yaptı



Soruşturmaya 'gizlilik' kararı

15 gün önce ani bir şekilde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bir kadınla fotoğrafları çekilmişti. Ardından da Solmaz, bir iş görüşmesi için orada olduğunu açıklamıştı. Solmaz, Seda Sayan'ın "Sabahın Seda"sı isimli programına telefonla katılarak hem o geceyi, hem de Defne'ye özlemini anlattı. Bir arkadaşının işi için Beyoğlu'nda Mektup Bar'a gittiğini söyleyen Solmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Orası gece kulübü değil, türkü evi. Sanat camiası da, siyasetçisi de gider oraya. Eller havaya oynanan bir yer değildir. Oraya Nesim Ağabey'in işi için gittik. Gönül Hanım'ı senelerdir tanırım. O mekânda 2 saat kaldık. Zaten 1-1.5 saatinde ben dışarıda sigara içtim. Sigara içerken insanlar yanıma geldi, 'Başın sağolsun, Allah sabır versin' dediler. Fotoğrafta yanımdaki kişi de Gönül Abla'nın kızı. Ben de onunla o gün tanıştım. Benlik bir şey yok, karşı tarafa üzüldüğüm için bu açıklamları yapıyorum. Yoksa ben gene açıklama yapmam. Kim ne yazarsa yazsın umurumda değil ama karşı taraf mağdur oldu.Pazar akşamı sona eren "Yok Böyle Dans" yarışmasında Azra Akın'ın birinci olup som altından yapılmış kupasını Defne Joy ve İlker Yasin'in oğulları Can Kılıç'a hediye etmesi karşısında çok onurlandığını ve Acun Ilıcalı'nın büyük bir jest yaptığını söyleyen İlker Yasin Solmaz, şu anda yaşamındaki tek tesellisinin oğlu Can olduğunu ve hayatına bir kadının girmesinin zor olduğunu da dile getirdi. Solmaz sözlerini şöyle noktaladı: "Defne' nin ardından birini sevmem zor. Ya Defne'nin aynısından bir tane daha gelecek ya da hiç kimse olmayacak. Defne' nin nasıl bir şey olduğunu herkes biliyor. Sen kafanda canlandır, Defne gibi biri var mı? Yok. O nedenle kimseyi sevmeyeceğim."Defne Joy Foster'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, hazırlık soruşturmasının rutin gizliği haricinde, özel yetkili savcılıkların soruşturmalarda uyguladığı türde "gizlilik" kararı alındı. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinin verdiği "yetki kısıtlama kararı" gereğince, avukatlar ve taraflar iddianame hazırlanana kadar soruşturma dosyasından belge alamayacak. Savcılığın, Foster'ın ailesinin talebi üzerine soruşturma için istediği "yayın yasağı" kararı ise reddedildi.