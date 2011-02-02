'Foster büyük ihtimalle astım krizi nedeniyle öldü!'

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Defne Joy'un cenazesinin yarın (03.02.2011) Zincirlikuyu Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisini de veren Mermer'in basına gönderdiği açıklama şöyle:Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı ve sevdiği arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, kızımız herşeyimiz Defne Joy Foster’ı bu sabaha karşı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu zor günümüzde yanımızda olan tüm sevenlerine ve basın mensuplarına teşekkür ederiz. Ancak, bu acı olayla ilgili olarak basında yer alan bazı asılsız ve yaralayıcı haberler üzüntümüzü daha da arttırmakta ve Defne Joy Foster’ın geride bıraktığı güzel anılara, kalplerimizdeki sevgisine zarar vermektedir.Bu acı olayın meydana geliş nedenine ilişkin olarak kesin ve son bilgiye adli tıp raporu ile ulaşılacak olup, şu anda basında yer alan bazı çirkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur. Defne Joy Foster’ın aramızdan ayrılmasına sebep olan olayla ilgili olarak şu anki en kuvvetli ihtimal astım rahatsızlığına bağlı ani bir krizin ölümü tetiklemiş olması ihtimalidir. Bunun dışındaki tüm bilgi ve haberler asılsız olup, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri bu haberlerden büyük bir acı duymaktadırlar.Yapılan bu açıklamada yer alan bilgiler dışında, ölüm nedeni ve Defne Joy Foster hakkında ileri sürülen asılsız ve kişilik haklarına saldırı teşkil eder tüm haberler hakkında tarafımızca yasal yollara başvurulacak olup, ailesi ve sevenlerinin bu zor gününde duyarlı davranışları için tüm basın mensuplarına şimdiden teşekkür ederiz.Cenazesi yarın ( 03.02.2011) Zincirlikuyu Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve basın mensuplarına büyük bir acı ve üzüntüyle duyurulur."