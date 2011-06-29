Foster ailesiyle birlikte Türkiye’de

T24 - ABD’li ünlü oyuncu Jodie Foster, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye tatile geldi. Meryem Ana Evi’ni ziyaret eden Foster, hacı oldu.





Oscar ödüllü sinema yıldızı Jodie Foster, 18 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cydney Bernard, çocukları Charles (13) ve Christopher “Kit” (10) ile beraber Türkiye’ye geldi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Foster ve ailesi Efes turu sonrası bir gece Şirince’deki Güllü Konakları’nda kaldı.



Foster ailesi, önceki gün çarşıyı gezip ev yemekleri yedi. "Efes Köftecisi"ne de uğrayan oyuncunun tercihi mücver ve taze fasulye oldu.



Jodie Foster’ın kaldığı otelin müdürü Zeynep Erdilek, onun Efes ve Meryem Ana’ya hayran kaldığını, Anadolu’nun zengin tarihinden çok etkilendiğini söyledi.



Sessiz sedasız gelen Jodie Foster, geçtiğimiz gün kimseye haber vermeden Efes’e gitti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek hacı oldu.



Geceyi Güllü Konakları’nda geçiren Oscar’lı oyuncu, ertesi gün hediyelik alışveriş yapıp ilçeden ayrıldı.