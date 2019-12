Fosilleşmiş iskelet belgeseli

BBC, ABD'li bilimciler tarafından keşfedilen ve insan evriminin kayıp bağlantısı olabileceği tahmin edilen `fosilleşmiş iskeletleri' bir belgeselle izleyicilerine sunmaya hazırlanıyor.



Belgeselin en can alıcı noktasında, fosilleşmiş iskeletleri bulunan `Adapid' adındaki nesli tükenmiş hayvanın, ilk kez tam iskeleti gösterilecek. Bilimciler bulunan iskelete Jida ismini verdiler.



BBC'nin hazırladığı belgeseli, İngiltere'nin en önde gelen doğa bilimleri belgesellerinin spikeri olan İngiliz sinema yönetmeni ve oyuncusu Richard Attenborough sunacak. Belgeselde insan evriminin `kayıp bağlantısı' olabilecek hayati öneme sahip, nesli tükenmiş bir hayvanın fosillesmiş iskeletlerinin gözler önüne serileceği belirtildi.



Dail Mail gazetesi, 90 dakikalık belgeselin `çok gizli' tutulduğunu belirtirken, pazar günleri yayınlanan The Mail on Sunday gazetesi, Amerikalı kaynaklardan bu bilgiyi edindiğini ve araştırma sonuçlarının, bir grup bilim adamı ve yayıncı tarafından New York'da gözler önüne serileceğini yazdı. Programın en can alıcı noktası ise `Adapid' adındaki nesli tükenmiş bir hayvanın, ilk kez tam iskeletinin gösterilecek olması.



Almanya'nın Frankfurt şehri yakınlarında fosilleriyle ünlü `Messel Shale Pit' bölgesindeki terk edilmiş taş ocağında bulunan fosilleşmiş kemiklerin, 37- 47 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılıyor.



Bilimciler, genç ve dişi olan hayvanın, Madagaskar Ormanları'nda bulunan kendine özgü kuyruğu bulunan memeli Maki'ye (Madagaskar maymunu) benzediğini açıkladı. Richard Attenborough'un sunacağı belgeselde, araştırmacılar, fosilin sadece bir Maki değil, ayrıca maymunlar ve insanı içeren memeliler takımı Primatlar ile akraba olduğunu da anlatacaklar.



BBC'nin bilimsel araştırmalara dayanarak hazırladığı belgeselin, Cambridge ve San Fransisco'da büroları bulunan `Public Library of Science'de yayınlacağı belirtildi.



New York'taki akademik çevrelere göre, keşfin bir diğer önemi de, bunun insanların primatların hangi türüne ait oldukları yönünde şiddetli yeni tartışmalar başlatacak nitelikte olması.



Fosil hakkında verilen bilgiler arasında bir yaşında öldüğü ve takriben 1 metre boyunda olduğu.



Fosil, Oslo Üniversitesinde 2006'dan bu yana inceleniyor.



Evrim teorisinde devrim yaratabilir



Fosili inceleyen grubun lideri Norveçli bilim adamı Jorn Hrum'a göre, fosil evrim teorisi çalışmalarında da devrim yaratabilir.



Hrum, "İnsan evriminin ilk evrelerini anlayabilmek için çok önemli bir buluş çünkü bu şu ana kadar bulunan en eski ve en iyi durumdaki memeli fosili. Bu fosil, ilk memelilerin evrimini anlamak açısından çığır açabilir."



Daha eski (örneğin 55 milyon yıllık) fosiller bulunmuş olsa da, Jida'nın bunlardan farkı neredeyse hiç bozulmamış olması.