'Fosil yakıtlar Antarktika'yı eritebilir'

Bilim insanları, Dünya'daki fosil yakıtların tamamının kullanılması halinde Antarktika'nın eriyeceği uyarısında bulunarak, Antarktika'da yaşanacak erimenin, su seviyesini tehlikeli biçimde artıracağını belirtti.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, yeni bir araştırma, fosil yakıtlardan vazgeçilmemesi halinde Dünya'nın kıyı kesimlerinin sular altında kalacağını ortaya koydu. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Dünya'daki en büyük buzulu temsil eden Antarktika Buz Örtüsü'nün erimesi halinde Şanghay, New York ve Tokyo gibi büyük şehirler sular altında yok olacak.

Geride kalan fosil yakıtların tamamen tüketilmesi nedeniyle Antarktika'da yaşanacak erime, su seviyesinin 58 metre yükselmesine neden olacak. Bu durum, ABD'nin Florida eyaletini haritadan silecek ve bir 'sualtı eyaleti' haline getirecek.

Araştırmada yer alan Almaya'nın Potsdam Enstitüsü'nden Ricarda Winkelmann, "Su seviyesinde yaşanacak bu denli bir artış medeniyet tarihinde öngörülmemiş bir olay" ifadesini kullandı. ABD'nin Carnegie Enstitüsü'nde görev alan Ken Caldeira ise "Eğer atmosfere saldığımız karbondioksit oranını azaltmazsak, 1 milyardan fazla insanın yaşadığı bölgeler sular altında kalacak" yorumunu yaptı.

Fosil yakıtlarının yüzde 8'i yeterli

Araştırmacılar, son yıllarda Batı Antarktika'da yaşanan erimenin endişe verici olduğunu ve küresel ısınmanın önüne geçilmediği takdirde büyük miktarda erimenin devam edeceğini belirtti.

Yapılan analizlere göre, mevcut fosil kaynakların sadece yüzde 6 ila 8'ini gelecek 60-80 yıl içinde tüketmek, Batı Antarktika'nın neredeyse yok olmasına neden olabilir.

Bilim insanları, Antarktika'da yaşanan erimenin en fazla 2 metre su seviyesi artışına neden olabileceğini, aksi takdirde küresel atmosfer sıcaklığının hedeflenen maksimum 2 derece limitini aşacağını belirtti.

Paris'te gerçekleştirilecek iklim değişikliği zirvesinde tüm ülkelerin C02 salınım oranlarını azaltmak için ortak karar alması bekleniyor.