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Bilim / Teknoloji

Fosil örümcek ağı bulundu

Kehribarın içinde 140 milyon yıllık fosil örümcek ağı bulundu

23 Aralık 2008 02:00

İngiltre'nin güney sahilinde bulunan kahribar taşının içinde saklı kalmış inanılmaz bir şey vardı. Kehribar'ı inceleyen bilimciler içinde saklı olanın 140 milyon yıl öncesine ait bir örümcek ağı olduğunu buldular. dinazorlar devrinde örümceklerin varlığı daha önce de biliniyordu, ancak ağlarını nasıl ördükleri merak konusuydu. Bu buluşla tarihin bu sırrını çözmeye çok yaklaşıldığını belirtti bilimciler.
(Oxford Press ; Spiegel Online)


Kehribar nedir?

Kehribar veya Amber, oğma ve sürtme sonucu hafif cisimleri çekmek özelliğini kazanan hemen hemen şeffaf, rengi açık sarıdan yakut kırmızısına kadar değişen kolay kırılabilir, fosilleşmiş veya yarı fosilleşmiş bir reçine. Sıklıkla çeşitli küçük hayvanlar, örneğin böcekler, reçinenin içinde kalmış ve reçineyle birlikte fosilleşmiş olarak bulunur. Yarı fosilleşmiş reçine ve ya kısmi olarak fosilleşmiş ambere kopal denir.

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