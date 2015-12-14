'Fosil enerji terk edilmeli!'

‘Stuttgarter Nachrichten' gazetesi Paris'teki iklim

konferansının sonuçlarını şöyle yorumluyor:

“Yıllardır netice alınamayan pazarlıkların ardından 200'e yakın

ülke iklim anlaşması üzerinde mutabakat sağlayabildi.İlk kez

bütün devletleri iklimi korumakla yükümlendiren bir anlaşma

ortaya çıktı. Anlaşma iklimin ısınmasını hemen önleyemeyecektir.

Ortaya çıkan anlaşmanın ağır ekonomik krizlere dayanıklı olup

olmadığı zamanla anlaşılacak. İklim anlaşmasının başarıyla

uygulanabilmesinde özel sektöre kilit rolü düşüyor. Çerçeveyi

devlet çizecek. İklim anlaşması dünya ekonomisini olduğu kadar

davranışlarımızı da değiştirecek. Bunu fırsat olarak

benimseyenin hayat kalitesi değişmeyecektir.”

‘Mannheimer Morgen' Paris'te varılan uzlaşmanın insanlığın

geleceği açısından hayati rol oynadığına dikkat çekiyor:

“Paris'te sadece bir belge değil, aynı zamanda insanlığın

akıbeti de karara bağlandı. Kısa ya da orta vadede olmasa da,

insan oğlunun sorumlu olduğu iklim değişikliği ve ısınmayı

sınırlamak, dünyanın geniş kesimlerinin kuraklık ve sıcaklıktan

yaşanmaz hale gelmesini önlemek ve yükselen deniz sularının

kıyıları teslim almasına mani olmak için bu adım atılmamış

olsaydı, kavim göçlerine ve paylaşım savaşlarına davetiye

çıkarılmış olurdu. Paris'ten dünyaya dağılan bu mesaj

herkese

umut ve cesaret kaynağı olmalıdır.”

‘Frankfurter Rundschau' gazetesinin yorumunda, bağlayıcı

hedefler koyulmuş olmasının iklim anlaşmasının başarıya

ulaşacağı anlamına gelmediğini dile getiriyor:

“Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde gerçi bu kadar azimli

olmasını kemsinin beklemediği bir hedef tayin edildi: Yerkürenin

ısınması iki derecenin altında, mümkünse 1,5 derecede

durdurulacak. Ancak anlaşmanın diğer bölümleri

bu hedefe

varılacağını garanti etmiyor. Anlaşma, kontrolden çıkan iklim

değişikliğini durdurmak amacıyla önemli bir başlangıç yapılması

anlamına gelebilir. Bu açıdan bakıldığında, Paris buluşmasının

tarihi vasfını hak ettiği ve 2009 yılında Kopenhag'da

uğranılan

hezimetin telafisi anlamına geldiği söylenebilir. Yine de, ‘asıl

işin şimdi başladığı' unutulmamalı.”

‘Kölner Stadt-Anzeiger' gazetesi iklim konferansı sonuçlarının

farklarını sıraladığı yorumunda, sanayi ülkelerine büyük

sorumluluk düştüğünü yazıyor:

“Paris buluşması sona erdi. Şimdi kolları sıvama zamanıdır. İyi

niyetle hazırlanmış anlaşmalar iklimi kurtarmaya yetmez. Niyet

açıklamaları somut siyasi uygulamaya dönüşmelidir. Bu kolay

olmayacaktır. Çoğu ülke ekonomik refahını düşüncesizce fosil

enerji kullanmasına borçlu. ‘Paris'in' farkı, kimsenin

sorumluluktan kaçamayacak olmasıdır. Bu Almanya için de

geçerlidir. Almanya iklimin korunmasında büyük gayret

gösteriyor. Ama daha fazlasını yapabilir. Hükümetin atacağı ilk

adım, enerji şirketleri, sendikalar ve eyalet hükümetleriyle

anlaşıp, bu branşta çalışanları mağdur etmeden kömür

santrallerini kapatmak olmalıdır.”