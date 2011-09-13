Fosforlu kediler AIDS'e umut olacak

T24 - ABD’de kediler üzerinde yapılan bir çalışma, AIDS ve bağışıklık sistemi odaklı benzeri hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde büyük ilerleme kaydedilebileceğini ortaya koydu.





Radikal gazetesinde yer alan haberde, Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarından oluşan bir ekibin yaptığı araştırmaya göre, içinde denizanası DNA’sı barındıran ve GFP geni olarak adlandırılan bir maddenin, virüs sahibi kedilerin ultraviyole ışık altında parlamasına yol açıyor.





Kedilerin normalde bu tür virüslere duyarlı birkaç hayvandan biri olduğunu ifade eden uzmanlar, insanlarda görülen birçok hastalığın kedilerde de görüldüğünü belirtiyor. Çeşitli hayvanların hücrelerini düzenli olarak izlemek için kullanılan yöntemde, bilim insanları bireysel genlerin etkinliğini de takip edebiliyor.





2008 Nobel Kimya Ödülü de sadece denizanalarında gözlemlenen ve biyokimyanın gelişmesinde önemli bir yer teşkil eden yeşil floresan proteinin keşfine verilmişti.



