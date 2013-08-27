'Fosfor bombası' iddiasına yalanlama

Suriye’nin Halep kentine bağlı Orm El Kubra Kasabası'nda dün meydana gelen saldırıda kimyasal silah kullanıldığını ileri süren ve dün gece yaralılarla birlikte Türkiye'ye gelen Suriyeli bir doktor, savaş uçaklarının önce füze ardından da fosfor bombası attığını iddia etti. Sınırın Türkiye tarafındaki uzmanlar ise yaralıların sınır girişinde kimyasal denetimden geçtiğini ancak henüz bu tür bir şüpheye rastlanmadığını söyledi.

Ferhat Dervişoğlu, Ufuk Aktuğ, Can Küçüközkan ve Çağlar Öztürk'ün Doğan Haber Ajansı tarafından yayımlanan ortak haberine göre, Suriye Arap Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaş uçaklarının yaptığı saldırı sonucu yaralanan ve yakınları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen Suriyelilerin Hatay ve Reyhanlı'daki hastanelerde tedavileri sürüyor. Savaş uçaklarının, kasabadaki lise öğrenimi yapılan okulu hedef gözeterek bombaladığını ileri süren Suriyeli doktor, “Dün akşam saat 18.00 sıralarında savaş uçakları önce füze fırlattı, sonra da fosfor bombası yağdırdılar. Saldırıda çoğu çocuk, çok sayıda insanımız yanarak öldü. Yaralananları da tedavi edilmeleri için Türkiye'ye getirdik. Vücudunda önemli yanıklar olan yakınlarımız, Türkiye'ye girerken kimyasal ve biyolojik kontrolden geçirildi" dedi.

Kimyasal bulguya rastlanmadı

Dün akşam Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen yaralılar ve yakınları, Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından sıkı kontrolden geçirilerek, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KBRN uzmanları, yaptıkları sıkı taramada herhangi bir kimyasal veya biyolojik bulguya rastlamadı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de hastanelere gelen yaralılara yanık tedavisi uygulandığını ve sınırda uzmanlar tarafından yapılan kontrol sonuçlarından bilgileri olmadığı için yaralıların kimyasal saldırıya maruz kalıp kalmadığını bilmiyor. Sınırda yapılan KBRN taramasında kimyasal veya biyolojik saldırıya uğrayan biri tespit edildiğinde, ülkeye girişine belirli temizlik ve ilaç tedavisinin ardından izin veriliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 11 Şubat'ta meydana gelen bombalı saldırının ardından, sınıra sevk edilen özel donanımlı KBRN aracı, uzman ekiple birlikte 24 saat görev yapıyor.

Kimyasal iddiası kaçışları hızlandırdı

Şam, Hama, Halep, İdlib illeri ile çevre kasaba ve köylerinde yaşayan, çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan Suriyeliler, gruplar halinde Türkiye’ye gelmeye başladı. Pasaportları olanlar Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan giriş yaparken, pasaportu olmayanlar ise sınırın çeşitli noktalarından tel örgüleri aşıp, güvenli gördükleri Türkiye’ye ulaşmaya çalışıyor.

Hama kırsalından gelen ve adının açıklanmasını istemeyen yaşlı bir Suriyeli, ailesi ve yakınlarını da alarak geldiği sınırdan geçmeye çalışırken, "Esad rejimi son günlerde çeşitli noktalara kimyasal silah ve füze kullanmaya başladı. Biz de bu korku ile çocuklarımızı, ailelerimizi alarak, Türkiye sınırına geldik. Kardeş ülke Türkiye’ye girmek istiyoruz" diye konuştu.