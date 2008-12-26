Foseptik yerine tarih çıktı

Milas Müze Müdürlüğü denetiminde,
Milas'a bağlı Damlıboğaz köyünde foseptik açmak için yapılan kazı
çalışmaları sırasında 2600 yıllık iki oda mezarın bulunduğu bildirildi.
Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Murat Süslü, Milas Kaymakamı Şahin Aslan
ile birlikte Damlıboğaz köyünde mezarların bulunduğu bölgede inceleme
yaptı.
Süslü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas Müze Müdürlüğü
denetiminde, foseptik açmak için yapılan kazı çalışmaları sırasında
bulunan 2 oda mezarın 2600 yıllık olduğunun belirlendiğini söyledi.
Bölge 3. derecede SIT alanı
Oda mezarların bulunduğu bölgenin 3. derece sit alanında yer aldığına işaret eden Süslü, şöyle konuştu:
''Burada, günümüzden yaklaşık 2600-2700 yıl öncesine ait
bir mezarlık, bir nekropol alanı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı
bu yönde yoğunlaştırdık. Mezarların en önemli özelliği, bugüne kadar
hiçbir şekilde zarar görmemesi.''
Özel kıyafetlerle çalışılıyor
Oda mezarlarda çok sayıda ev ve süs eşyası bulunduğunu vurgulayan Süslü, şunları belirtti:
''İlk tespitlerimiz, bulunan tarihi eserlerin ve oda
mezarların öbür dünya inanışı olan bir topluma ait olduğu yönünde.
Buradan çıkarılan kaplar, öbür dünyada ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri düşüncesiyle konulmuş.
Bu kaplar, başka bölgelerle
ticari alışveriş yapıldığını da gösteriyor. Bazıları, bu bölgenin
orijinal kapları değil. Yunanistan ve başka bölgelerden gelmiş.
Bunun için de önemli. Konusunda uzman arkadaşlarımız, çalışmalarını
defineci mantığıyla değil bilimsel mantıkla yapıyor.
Eserlerin zarar
görmesini önlemek amacıyla kazı çalışmasında özel kıyafetlerle
çalışılıyor. Çalışmaların bu kadar titiz yapılması, bilgilerin gelecek
kuşaklara aktarılması açısından önemli.''
Bu arada, Milas Müze Müdürü Erol Özen, bölgede yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.