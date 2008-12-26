Foseptik yerine tarih çıktı

Milas Müze Müdürlüğü denetiminde, Milas'a bağlı Damlıboğaz köyünde foseptik açmak için yapılan kazı çalışmaları sırasında 2600 yıllık iki oda mezarın bulunduğu bildirildi.



Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Murat Süslü, Milas Kaymakamı Şahin Aslan ile birlikte Damlıboğaz köyünde mezarların bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Süslü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas Müze Müdürlüğü denetiminde, foseptik açmak için yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2 oda mezarın 2600 yıllık olduğunun belirlendiğini söyledi.



Bölge 3. derecede SIT alanı



Oda mezarların bulunduğu bölgenin 3. derece sit alanında yer aldığına işaret eden Süslü, şöyle konuştu:

''Burada, günümüzden yaklaşık 2600-2700 yıl öncesine ait bir mezarlık, bir nekropol alanı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Mezarların en önemli özelliği, bugüne kadar hiçbir şekilde zarar görmemesi.''



Özel kıyafetlerle çalışılıyor



Oda mezarlarda çok sayıda ev ve süs eşyası bulunduğunu vurgulayan Süslü, şunları belirtti:

''İlk tespitlerimiz, bulunan tarihi eserlerin ve oda mezarların öbür dünya inanışı olan bir topluma ait olduğu yönünde. Buradan çıkarılan kaplar, öbür dünyada ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düşüncesiyle konulmuş.

Bu kaplar, başka bölgelerle ticari alışveriş yapıldığını da gösteriyor. Bazıları, bu bölgenin orijinal kapları değil. Yunanistan ve başka bölgelerden gelmiş. Bunun için de önemli. Konusunda uzman arkadaşlarımız, çalışmalarını defineci mantığıyla değil bilimsel mantıkla yapıyor.

Eserlerin zarar görmesini önlemek amacıyla kazı çalışmasında özel kıyafetlerle çalışılıyor. Çalışmaların bu kadar titiz yapılması, bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli.'' Bu arada, Milas Müze Müdürü Erol Özen, bölgede yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.