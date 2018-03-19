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Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, foseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmanın sonunda kurtarıldı

19 Mart 2018 02:34

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, foseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmanın sonunda kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kuştepe köyünde çitçilik yapan Cengiz Şahin\'e ait hamile inek, ahırın arkasında bulunan foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü gören Şahin, durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarıyla birlikte uzun süre uğraşan Şahin, ineği düştüğü yerden çıkartmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından inek çukurdan çıkarılarak Şahin\'e teslim edildi. Şahin ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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