Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü







İstanbul Çekmeköy'de foseptik çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü.



Alınan bilgiye göre, Maltepe'de oturan Serap Tuncer, 4 yaşındaki oğlu Ali Tuncer ile eşinin annesinin yaşadığı Ömerli Sırapınar Köyü'ndeki Hatice Tuncer'e ziyarete gitti. Ali Tuncer, dışarı çıkarak evin arka bölümündeki yeşillik alanda oynamaya başladı. Bir süre sonra aranmasına rağmen bulunamayan küçük çocuğun, yakındaki bir ahırın önündeki "hayvan dışkısı biriktirilen ve içi su dolu olan çukura" düşmüş olabileceğinden şüphe edildi.



Olay yerine suyun boşaltılması amacıyla itfaiye ve vidanjör çağrıldı. Suyun boşaltılmasının ardından 4 yaşındaki çocuğun cesedi kuyudan çıkarıldı.



Küçük çocuğun Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Sırapınar Köyü'nde toprağa verildiği öğrenildi.

