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Foseptiğe düşen inek, halat bağlanıp vinçle çıkarıldı

ADANA, (DHA)- ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, foseptiğe düşerek mahsur kalan bir inek, itfaiye ekipleri tarafından beline halat bağlanıp vinçle çekilerek kurtarıldı

31 Mart 2018 19:10

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın İmamoğlu ilçesinde, foseptiğe düşerek mahsur kalan bir inek, itfaiye ekipleri tarafından beline halat bağlanıp vinçle çekilerek kurtarıldı.
İmamoğlu ilçesine bağlı Mustafalar Mevkii Karlık köyünde hayvancılıkla uğraşan Halil Aydın\'a ait inek, otladığı sırada ahır çevresinde bulunan foseptiğe düştü. Aydın, çukurda mahsur kalan hayvanı uzun süre kurtarmaya çalıştı. Ancak uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hayvanın mahsur kaldığı bölgeye giden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatla çukura girip ineğin beline halat geçirdi. Vinçle kaldırılan hayvan, düştüğü yerden kurtarıldı. İneği kurtarılan Halil Aydın büyük sevinç yaşarken, hayvanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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