Fortune, dünyanın en güçlü iş kadınlarını açıkladı; listede Türkiye'den iki isim var

Fortune dergisinin dünyanın en güçlü kadınları listesinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yedi, Vodafone'nun Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik bölgelerinden sorumlu CEO'su Serpil Timuray yirmi üçüncü sırada yer aldı.

Güler Sabancı ve Serpil Timuray, derginin geçen yılki listesinde sırasıyla 4. ve 15. olmuştu.

Listenin zirvesinde Euro Bölgesi'nin piyasa değeriyle en büyük bankası olan Banco Santander'in Başkanı Ana Botin bulunuyor. İkinciliği Arundhati Bhattacharya'nın elinde tuttuğu listede üçüncü Isabelle Kocher, dördüncü Chua Sock Koong, beşinci ise Chanda Kochhar oldu.

Güler Sabancı'ya ayrıca değinen Fortune dergisi, Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleşen başarısız darbe girişiminin Sabancı holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı için yeni bir zorlu sınav olduğunu yazdı.