Fortnite, Apple ürünlerinde en az bir yıl yasaklı kalabilir

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Epic Games, iki şirket arasındaki hukuk savaşı sürerken Fortnite oyununun iPhone ve diğer Apple ürünlerinde bir yıl boyunca yasaklı kalabileceğini bildirdi.

Yasağın boyutu Epic Games'in mahkemeye yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. Epic Games, mahkemenin dava sonuçlanana kadar Apple'ı oyuna AppStore'da yer vermeye zorlamasını istedi.

Epic Games, Apple ürünü kullanan 116 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin artık oyunu güncelleyemediğini ve sildilerse de tekrar yükleyemediklerini hatırlattı.

Daha önce Apple, Fortnite'ın açtığı davayı sonlandırması ve izin almadan oyuna yüklediği ödeme sistemini kaldırması durumunda oyuna sanal mağazasında tekrar yer vereceğini bildirmişti. Ancak Epic Games'ın başvurusuna göre Apple'ın bu duruşu değişti.

Epic Games, Apple'ın gönderdiği bir e-posta ile kendilerine en az bir sene boyunca Apple Developer Programı'nda yer vermeyeceklerini bildirdi.

Apples, salı günü Epic Games'in kendilerine karşı yaptığı yorumu eleştirerek bir karşı dava başlatmıştı.