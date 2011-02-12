-FORTİS BANK'IN TEB'E DEVRİNE ONAY ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Fortis Bank'ın Türk Ekonomi Bankası'na devrine onay verdi. BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına göre, Fortis Bank A.Ş ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin 25 Ocak 2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurullarında Fortis Bank'ın Türk Ekonomi Bankası'na devrine dair alınan kararlar, BDDK tarafından tescil edildi. Kurulun iki banka ile ilgili Kararı, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alındı.