Fort Hood askeri üssünde saldırı



İlk açıklamalara göre, saldırgan yarı otomatik bir tüfekle etrafa ateş açarak 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Fort Hood askeri üssü komutanı Mark Milley, olayın bir terör saldırısı olduğuna yönelik bir iz bulunmadığını söyledi. CNN televizyonu ise askerler arasındaki bir olaydan bahsetti.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, durumu takip ettiklerini belirtti. 2006 yılında aynı üste bir askerin silahlı saldırı düzenleyerek 13 kişiyi öldürdüğünü ve 30 kişiyi yaraladığını hatırlatan Obama, “Böyle bir şeyin tekrar meydana gelebiliyor olması yüreğimizi acıtıyor“ dedi.

Savunma Bakanı Chuck Hagel ise yaşananların “korkunç bir trajedi“ olduğunu belirtti.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor. Saldırganın 2011 yılında Irak'ta görev yaptığı ancak savaş sonrası travma yaşamadığı kaydedildi. Adının Ivan Lopez olduğu belirtilen saldırganın olay sonrası intihar ettiği açıklandı.

Houston ve Waco arasında bulunan Fort Hood, 40 bin askerle dünyadaki en büyük askeri üslerden biri. 2009 yılındaki saldırıda Nidal Hasan adlı askeri psikiyatrist tarafından düzenlemişti. Geçen ağustos ayında mahkûm edilen Hasan'ın radikal İslamcılarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor.