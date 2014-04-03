T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fort Hood askeri üssünde saldırı

ABD’nin Fort Hood askeri üssünde yine bir silahlı saldırı yaşandı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırı 2009 yılında yine aynı üste düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

03 Nisan 2014 11:48


İlk açıklamalara göre, saldırgan yarı otomatik bir tüfekle etrafa ateş açarak 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Fort Hood askeri üssü komutanı Mark Milley, olayın bir terör saldırısı olduğuna yönelik bir iz bulunmadığını söyledi. CNN televizyonu ise askerler arasındaki bir olaydan bahsetti.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, durumu takip ettiklerini belirtti. 2006 yılında aynı üste bir askerin silahlı saldırı düzenleyerek 13 kişiyi öldürdüğünü ve 30 kişiyi yaraladığını hatırlatan Obama, “Böyle bir şeyin tekrar meydana gelebiliyor olması yüreğimizi acıtıyor“ dedi.

Savunma Bakanı Chuck Hagel ise yaşananların “korkunç bir trajedi“ olduğunu belirtti.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor. Saldırganın 2011 yılında Irak'ta görev yaptığı ancak savaş sonrası travma yaşamadığı kaydedildi. Adının Ivan Lopez olduğu belirtilen saldırganın olay sonrası intihar ettiği açıklandı.

Houston ve Waco arasında bulunan Fort Hood, 40 bin askerle dünyadaki en büyük askeri üslerden biri. 2009 yılındaki saldırıda Nidal Hasan adlı askeri psikiyatrist tarafından düzenlemişti. Geçen ağustos ayında mahkûm edilen Hasan'ın radikal İslamcılarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Fort HoodHoodMark MilleyBaşkanı Barack ObamaObamaBakanı Chuck HagelIrakIvan LopezWacoFort HoodNidal HasanHasanDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24