Forrest Gump'ın yazarı Winston Groom hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Forrest Gump romanının yazarı Winston Groom hayatını kaybetti.

Alabama Valisi Kay Ivey, "Alabama'nın en büyük yazarlarından birini kaybettiğini öğrenmekten üzüntü duyuyorum. Forrest Gump'ı yaratmasıyla hatırlanacak olsa da Winston Groom aynı zamanda yetenekli bir gazeteci ve Amerikan tarihinde önemli yere sahip bir yazardı. Ailesine baş sağlığı diliyoruz" yazdı.

Eski bir gazeteci olan Winston Groom, Amerikan İç Savaşı gibi farklı konularda da kitaplar yazmıştı.

Groom'un Forrest Gump kitabı 1994 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştı. Tarihin en başarılı filmlerinden biri kabul edilen Forrest Gump filminde başrolü Tom Hanks oynamıştı. Film 6 Akademi ödülü kazandı.