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Sağlık

Formunuzu yoğurtla koruyun

İstiyor ama bir türlü kilo veremiyorsanız bu diyet sizin için. İşte uygulamanız gerekenler...

11 Şubat 2009 02:00

İstiyor ama bir türlü kilo veremiyorsanız bu diyet sizin için. İşte uygulamanız gerekenler...

Çalışan kadınların en büyük şikâyetlerinden biri, şartlarının diyetlerde tarif edilen yiyecekleri hazırlamaya ve yemeye uygun olmayışı. Formsante’de yer alan diyette, kolay bulunabilecek yiyeceklere yer verilmiş.

1.gün

Yataktan kalkar kalmaz 1 bardak su

Sabah

1 fincan şekersiz çay
300 gr. light yoğurt
3-4 adet grissini

Öğle

1 kâse sebze çorbası
4 yemek kaşığı etli sebze yemeği
300 gr. light yoğurt
1 adet meyve

Ara öğün

300 gr. light yoğurt
1 fincan şekersiz çay
Meyve (muz, çilek ve elma)

Akşam

1 kâse sebze çorbası
60 gr. et (ızgara tavuk ya da kırmızı et olabilir)
300 gr. light yoğurt

Yatmadan önce

1 bardak papatya çayı
3 adet kuru mürdüm eriği (çekirdeksiz)

2.3.4.5.6. ve 7. günler

Yataktan kalkar kalmaz 1 bardak su

Kahvaltı

1 fincan şekersiz çay
İçine tahıl ya da yulaf ezmesi eklenmiş 300 gr. light yoğurt

Öğle

1 kâse sebze çorbası
300 gr. light yoğurt
İstediğiniz kadar meyve (karpuz, kavun, kivi)

Ara öğün

300 gr. light yoğurt
1 fincan şekersiz çay
İstediğiniz kadar meyve (muz, çilek ve elma)

Akşam

Balık (ızgara, buğulama ya da fırında pişmiş)
Salata (1 kaşık zeytinyağı eklenmiş)
1 bardak meyve suyu ve 2 dilim kepekli ekmek

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