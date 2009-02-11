Formunuzu yoğurtla koruyun

İstiyor ama bir türlü kilo veremiyorsanız bu diyet sizin için. İşte uygulamanız gerekenler...



Çalışan kadınların en büyük şikâyetlerinden biri, şartlarının diyetlerde tarif edilen yiyecekleri hazırlamaya ve yemeye uygun olmayışı. Formsante’de yer alan diyette, kolay bulunabilecek yiyeceklere yer verilmiş.



1.gün



Yataktan kalkar kalmaz 1 bardak su



Sabah



1 fincan şekersiz çay

300 gr. light yoğurt

3-4 adet grissini



Öğle



1 kâse sebze çorbası

4 yemek kaşığı etli sebze yemeği

300 gr. light yoğurt

1 adet meyve



Ara öğün



300 gr. light yoğurt

1 fincan şekersiz çay

Meyve (muz, çilek ve elma)



Akşam



1 kâse sebze çorbası

60 gr. et (ızgara tavuk ya da kırmızı et olabilir)

300 gr. light yoğurt



Yatmadan önce



1 bardak papatya çayı

3 adet kuru mürdüm eriği (çekirdeksiz)



2.3.4.5.6. ve 7. günler



Yataktan kalkar kalmaz 1 bardak su



Kahvaltı



1 fincan şekersiz çay

İçine tahıl ya da yulaf ezmesi eklenmiş 300 gr. light yoğurt



Öğle



1 kâse sebze çorbası

300 gr. light yoğurt

İstediğiniz kadar meyve (karpuz, kavun, kivi)



Ara öğün



300 gr. light yoğurt

1 fincan şekersiz çay

İstediğiniz kadar meyve (muz, çilek ve elma)



Akşam



Balık (ızgara, buğulama ya da fırında pişmiş)

Salata (1 kaşık zeytinyağı eklenmiş)

1 bardak meyve suyu ve 2 dilim kepekli ekmek

